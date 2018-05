Am Dienstag noch hatte die Polizei erklärt, Babtschenko sei mit mehreren Schüssen in den Rücken ermordet worden. Das Auswärtige Amt hatte noch wenige Stunden zuvor den «feigen und hinterhältigen Mord» verurteilt und Aufklärung gefordert. Zuvor hatten Medien berichtet, der 41-Jährige sei vermutlich wegen seiner journalistischen Arbeit ermordet worden. Der Journalist war im Februar 2017 aus Russland geflohen und hielt sich laut "Reporter ohne Grenzen" zunächst in Tschechien und Israel auf, bevor er sich im August 2017 in der ukrainischen Hauptstadt niederließ.