Prinzessin Madeleine hat ihr drittes Kind bekommen. Archiv Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Schweden haben eine neue Prinzessin. Madeleine brachte in Stockholm ihr drittes Kind zur Welt. Das Baby sei gesund, teilte der Palast mit. "Mutter und Kind geht es gut." Der royale Nachwuchs sei in der Nacht um 00.41 Uhr geboren. Papa Christopher O'Neill sei bei der gesamten Geburt dabei gewesen.



In keinem anderen europäischen Königshaus ist die Kinderschar so groß wie bei den Schweden. Für König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ist es bereits das siebte Enkelkind.