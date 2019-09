Schon vor 3.000 Jahren tranken Babys aus Trinkfläschchen.

Quelle: Helena Seidl da Fonseca/Nature/dpa

Schon vor rund 3.000 Jahren nuckelten Babys an Trinkfläschchen mit tierischer Milch. Das zeigen Untersuchungen an prähistorischen Trinkgefäßen, die in Bayern gefunden wurden.



Wissenschaftler schreiben im Fachblatt "Nature", dass diese sehr kleinen Gefäße wertvolle Informationen darüber geben, wie Babys vor Tausenden Jahren gefüttert wurden. Die Forscher entnahmen den Fläschchen Proben und konnten bestimmte Fettsäuren nachweisen, die sie eindeutig der Milch von Wiederkäuern zuordnen konnten.