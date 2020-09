Universitätsklinik Ulm - Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die zunächst beschuldigte Krankenschwester im Fall von fünf vermeintlich mit Morphium vergifteten Säuglingen in Ulm ist bereits wieder auf freiem Fuß - jetzt hat das Landeskriminalamt Fehler eingeräumt.



Kleinste Mengen Morphium aus einem bei der Analyse verwendeten Lösungsmittel habe in dem Fall an der Ulmer Uniklinik demnach auf eine falsche Spur geführt, teilten Staatsanwaltschaft und LKA mit. Der dringende Tatverdacht gegen die Krankenschwester ist damit ausgeräumt.