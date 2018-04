Lutz Bachmann von Pegida (l) und Jörg Urban, AfD-Chef in Sachsen. Quelle: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Angebot einer Zusammenarbeit zwischen AfD und Pegida hat der Chef des islam- und fremdenfeindlichen Bündnisses als Gast am Mitgliederparteitag der AfD in Hoyerswerda teilgenommen. Lutz Bachmann kam in Begleitung seines Vizes Siegfried Daebritz und gratulierte dem neuen AfD-Landesvorsitzenden Jörg Urban zur Wahl.



Landesvize Siegbert Droese sagte, dass er mit Daebritz gesprochen habe. Hinsichtlich einer Zusammenarbeit liege "der Ball jetzt im Feld der Pegida".