Die Wände meines Teenie-Zimmers sind mit "Caught in the Act"-Postern tapeziert - noch. Denn kurz darauf muss "Love is everywhere" im CD-Player dem ersten Album einer Gruppe weichen, die ich um einiges cooler finde, als das babygeölte, holländisch-britische Quartett: Die Backstreet Boys. Ich bin 13, die "Bravo" ist Pflichtlektüre und ihr Heimatland Amerika genauso fern, wie jeglicher Gedanke ans Internet. Sind die cool! Und singen können sie, tanzen sowieso und wie! Ich bin hin und weg - genau wie meine jüngere Schwester. Großartige Querelen, wer wen am besten findet, gibt es nicht. Meine Schwester schwärmt für Nick, ich gehöre zur "Brian-Fraktion". Punkt. Ganz so, als würde man sich für eine Lieblingsfarbe oder ein Haustier entscheiden. Du die Katze, ich den Hund. Fertig. "We’ve got it going on!"