Die Bewohner von Wangerlands Nachbargemeinden wehren sich seit langem gegen die Ungleichbehandlung. Der Protest im Landkreis Friesland begann mit einer Bürgerinitiative - "Freie Bürger für freie Strände". Doch bisher erfolglos. Strandspaß gibt es in der Badesaison weiterhin nur gegen Bares. "Der komplette Strand ist eingezäunt und gebührenpflichtig", schimpft Janto Just von der Bürgerinitiative und einer der Kläger. Als Anwohner müsse man ja wohl an den Strand kommen und spazieren gehen können.