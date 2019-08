Dem 80-Jährigen wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Staatsanwaltschaft im baden-württembergischen Hechingen hat einen 80-Jährigen angeklagt, der allein in diesem Jahr zwei Banken überfallen haben soll. Bei einer der Taten am 2. Mai wurde er laut Ermittlern in Balingen auf frischer Tat ertappt. Er sitzt in Untersuchungshaft.



Dem Geständigen aus dem Großraum Freiburg werden schwere räuberische Erpressung und versuchte schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Er habe stets mit einer Bombenexplosion gedroht, aber keine Bombe dabei gehabt.