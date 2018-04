Im Schwarzwald hat ein Wolf mehr als 40 Schafe gerissen. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer vermuteten Wolf-Attacke in Bad Wildbad (Baden-Württemberg) sind mehr als 40 Schafe gestorben. Ein Großteil soll der Wolf gerissen haben, einige mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden.



Unklar ist, wie viele Tiere ertranken, weil sie in Panik in einen Bach sprangen. "Es war ein Bild des Grauens", schilderte Anette Wohlfarth, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbandes. In Baden-Württemberg sind seit 2015 mindestens vier Wölfe gesichtet worden.