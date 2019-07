Bei den vielen Höhlen in Baden-Württemberg müssen die Retter üben: eine simulierte Rettung in der Falkensteiner Höhle. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Die in Not geratenen seien in der "Reutlinger Halle", einem der Hohlräume, eingeschlossen. Dieser liege höher als die eigentlichen Wassermassen, die weiter steigen würden. Ein kleines Team mit Rettern bleibe in der Nacht vor Ort.



Wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, handelt es sich bei den Eingeschlossenen um einen Höhlenguide mit seinem Kunden, beide um 30 Jahre. Sie seien gegen 17 Uhr in die Höhle eingestiegen.