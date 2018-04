Seit 18 Jahren schon praktizieren die Eidgenossen, was in Deutschland noch als ärztliche Zukunft gilt. Der Telemedizin-Anbieter Medgate mit seinem großen Telefoncenter in Basel ist Vorbild für alle, die in Deutschland an der Telemedizin arbeiten. Sämtliche Funktionäre im deutschen Gesundheitswesen haben Medgate in den vergangenen Jahren besucht. Doch wirklich möglich wurde hier nicht, was in der Schweiz zu besichtigen ist: Die Bundesärztekammer müsste dazu ihr Berufsrecht lockern - so wie es jetzt in Baden-Württemberg passiert ist. Und es gibt noch mehr Unterschiede. So sind die Schweizer Krankenkassen längst zahlreich mit im Boot, zahlen ihren Versicherten etwa Boni, wenn die zuerst den Arzt anrufen statt gleich in der Praxis aufzutauchen.