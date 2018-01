Bei dem Schützen handelt es sich laut Polizei um einen 34 Jahre alten Mann. Demnach schoss dieser gegen 4.30 Uhr in einer Diskothek in Konstanz um sich. Ein Gast starb, drei Menschen wurden schwer verletzt. Der Täter sei dann wenig später nach dem Verlassen der Diskothek bei einem Schusswechsel mit Polizisten lebensgefährlich verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Auch einer der Polizisten erlitt demnach eine Schussverletzung, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.