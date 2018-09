In der SPD werden Stimmen zum Seehofer-Rücktritt lauter. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Die SPD in Baden-Württemberg verlangt die Entlassung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Frau Merkel lässt dem Innenminister einen Skandal nach dem anderen durchgehen. Er torpediert seit Monaten die Regierung", hieß es in einem Beschluss der Landesvertreterversammlung in Tuttlingen.



"Regieren heißt führen. Frau Merkel ist in der Verantwortung. Wir fordern den Rücktritt von Horst Seehofer", hieß es weiter. Das Vorgehen Seehofers als Dienstherr Maaßens dürfe nicht akzeptiert werden.