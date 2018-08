Ostsee oder Mittelmeer? Aktuell ist das Gefühl gleich. Archivbild Quelle: Frank Molter/dpa

Dank des Ausnahme-Sommers ist das Wasser in der Ostsee fast so warm wie an Mittelmeerstränden. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie pendeln die Temperaturen zwischen der Lübecker Bucht und der dänischen Grenze an der Oberfläche aktuell zwischen 23 und 25 Grad.



Zum Vergleich: An der französischen Cote d'Azur werden im Wasser zurzeit rund 27 Grad gemessen. Baden an der schleswig-holsteinische Nordseeküste ist etwas erfrischender: Vor der Insel Sylt werden 22 bis 23 Grad angesetzt.