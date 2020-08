Die Zahl der tödlichen Badeunfälle hat abgenommen. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken ist 2019 deutlich zurückgegangen. Mindestens 417 Menschen starben bei Badeunfällen in Flüssen oder Seen in Deutschland. Das seien rund 17 Prozent weniger als 2018, sagte Achim Haag, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).



Er führe den Rückgang vor allem auf das teils schlechte Badewetter zurück. Der Zusammenhang habe sich bereits zuvor öfter gezeigt. Die meisten Ertrunkenen gab es erneut in Bayern (95). Rund 80 Prozent der Ertrunkenen waren Männer.