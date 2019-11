Rettungsschwimmer im Einsatz vor Phuket. Archivbild

Quelle: -/Xinhua/dpa

Vor der thailändischen Ferieninsel Phuket ist ein deutscher Urlauber beim Baden im Meer von einem Motorboot angefahren und tödlich verletzt worden. Der 63-Jährige wurde laut Polizei außerhalb des markierten Bereichs für Schwimmer vom Bootspropeller getroffen.



Der Tourist wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten. Er war erst am Donnerstag in Phuket eingetroffen. Gegen den Steuermann des Motorbootes wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.