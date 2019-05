Kähler: Selbstverständlich unterstützen Maschinen unsere Arbeit. Doch wenn uns die Technik nicht mehr als Werkzeug dient sondern uns zwingt, beispielsweise die Qualität der Mahlerzeugnisse an die Maschinen anzupassen, ist das am Ende kein handwerkliches Produkt mehr. Wir richten die Herstellungsverfahren an den Rohstoffen und an unserem Qualitätsanspruch aus. Das verlangt ein hohes Maß an handwerklichem Geschick, Wissen und Erfahrung.