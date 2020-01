Kassenbons in einer Bäckerei in Dresden.

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Bild vom 03.01.2020

Wenige Tage nach Beginn des neuen Jahres sieht sich das Bäckerhandwerk in seinen Befürchtungen zur neuen Bonpflicht bestätigt. Seit Jahresanfang teilen Nutzer sozialer Netzwerke zahlreiche Fotos von regelrechten Kassenbon-Bergen.



Die Bilder zeigten, was "wir befürchtet haben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Schneider. "Was da derzeit passiert, ist einfach Müllproduktion." Im Januar wolle man erneut auf die Politik zugehen.