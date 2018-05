Die Kritik, dass der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg in den Verhandlungen mit den Autokonzernen eher zögerlich sei, weist Baerbock zurück. Winfried Kretschmann habe "seit Jahren gesagt, wir brauchen eine blaue Plakette, damit nicht das droht, was jetzt passiert, nämlich dass jede Stadt eigene Maßnahmen unternimmt." Man habe sonst einen Flickenteppich an unterschiedlichen Straßensperrungen. Da bräuchte es eine einheitliche Regelung.