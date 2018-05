Auf dem Parteitag in Hannover wählten die Delegierten den 48-jährigen Robert Habeck am Samstag in eine Doppelspitze mit der Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock. Die 37-Jährige vom Realo-Flügel der Partei erhielt 64,45 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen die niedersächsische Landtagsfraktionschefin Anja Piel durch.