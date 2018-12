Die Angst der Bärengegner ist irrational und übertrieben. Es geht ihnen in erster Linie um Politik und Wählerstimmen. Schäferin Elise Thébaut

"Die Angst der Bärengegner ist irrational und übertrieben", meint Schäferin Elise Thébaut, eine der wenigen, die den Erhalt der Bären in den Pyrenäen befürworten. "Es geht ihnen in erster Linie um Politik und Wählerstimmen", fügt sie hinzu. Wer sich gegen Paris stelle, komme in den Bergtälern gut an. Zudem profitieren auch die Bärengegner seit Jahren von den Subventionen, die Teil des Bärenprogramms sind: Es gibt Geld für Hirtenhunde, Zäune, Angestellte - und großzügige Entschädigungen für gerissene Tiere.