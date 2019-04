Das Unternehmen Wirecard arbeitet etwa an Lösungen für bargeldloses Bezahlen.

Quelle: Reuters

Zuvor hatte der "Spiegel" von Anzeigen gegen "rund ein Dutzend" Personen berichtet. Laut dem Bericht verdächtigt die Bafin Journalisten der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times", "mit mehreren Fonds beziehungsweise einzelnen Investoren gemeinsame Sache gemacht zu haben".



Eine Sprecherin der Bafin wollte den Bericht nicht kommentieren. Nach Berichten der britischen Zeitung "Financial Times" über Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Wirecard-Mitarbeitern in Singapur waren die Wirecard-Aktien mehrfach dramatisch abgestürzt. Zeitweise hatten die Papiere über 30 Prozent ihres Werts verloren.