Finanzaufseher können meist nicht damit glänzen, griffige Parolen zu haben oder gar unterhaltsame Geschichten zu liefern. Anders als beispielsweise die ZDF-Serie "Bad Banks", die Macht und Intrigen in teils maroden Banken vor dem Zuschauer ausbreitet. Thorsten Pötzsch, bei den Aufsehern für die Abwicklung von Finanzdienstleistern zuständig, nimmt das mit einer gesunden Portion Humor: "MREL – Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – das ist natürlich nicht der Stoff, aus dem man Fernsehserien macht", sagte Pötzsch bei der Jahrespressekonferenz der Bafin in Frankfurt. "Für uns ist allerdings wichtiger, dass wir Banken im wirklichen Leben damit abwickelbar machen".