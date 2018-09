Der Kurs beim Bitcoin schwankt aktuell stark. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Digitalwährung Bitcoin hat ihre Rekordjagd zunächst abgebrochen und dafür eine Berg- und Talfahrt begonnen. Nach Kursschwankungen von fast 20 Prozent am Mittwoch betrug die Wertschwankung am Donnerstag rund 15 Prozent.



Die Finanzaufsicht BaFin beobachtet die Digitalwährung mit Skepsis. In Zeiten niedriger Zinsen seien Anleger eher bereit, Risiken einzugehen, sagte Bitcoin-Expertin Elisabeth Roegeled. Nicht jede Kryptowährung werde sich durchsetzen. Im Zweifelsfall drohe ein Totalverlust.