Die vorgeschlagene Erhöhung des Höchstsatzes reicht laut einer neuen Studie in 20 begehrten Hochschulstädten nicht aus, um die täglichen Kosten zu decken. In diesen 20 Städten studierten mehr als ein Drittel der Studierenden, so das Moses Mendelssohn Institut bei der Vorlage seiner Studie. Die Studienautoren betonten, rechne man die Krankenkassenkosten aus dem Höchstsatz von 850 Euro heraus, blieben den Betroffenen faktisch nur 764 Euro. Die Stadt mit den teuersten Lebenshaltungskosten für Studierende ist demnach München, wo die jungen Leute mindestens 1.000 Euro pro Monat bräuchten, um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen. In Frankfurt am Main seien es 885 Euro, in Stuttgart 860 Euro und in Hamburg 850 Euro.