Abriss einer Oberleitung führt zu einem Bahn-Chaos in NRW.

Quelle: David Young/dpa

Auf einer Bahnstrecke kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof hat eine gerissene Oberleitung einen ICE lahmgelegt. Zahlreiche Züge konnten in der Folge den Bahnhof, der ein Knotenpunkt zwischen dem Ruhrgebiet und Köln ist, nicht anfahren. Viele Verbindungen fielen aus oder waren stark verspätet.



Die rund 160 Passagiere an Bord des gestrandeten ICE mussten den Zug verlassen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die ICE-Reisenden konnten mittlerweile über Brücken in einen Hilfszug gehen.