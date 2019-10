Ich kann mir gut vorstellen, in dem Beruf alt zu werden. Celine Petri, Auszubildende

Die Nord-West-Bahn musste nach eigenen Angaben schon eine Millionensumme an die öffentlichen Auftraggeber zahlen, weil sie den Zugverkehr nicht wie vereinbart aufrechterhalten konnte. Deshalb setzt das Unternehmen verstärkt auf neues Personal wie Celine Petri.



Eine Prüfung muss die Auszubildende noch erfolgreich ablegen und dann darf sie raus auf die Schiene. "Ich kann mir gut vorstellen, in dem Beruf alt zu werden", so die angehende Lokführerin. Es scheint, als hätte die junge Frau für sich die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Die Bahnreisenden können nur hoffen, dass dies den Unternehmen bei der Personalsuche auch gelingt.