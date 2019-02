Ein anderer Schwachpunkt, der häufig von Fahrgästen beklagt wird, ist die mangelhafte Information: Wenn es eine Störung gibt und der Zug zu spät kommt, erfährt man es zu häufig nicht, zu spät oder nur die halbe Wahrheit. Immerhin: Rund 80 Bahnhöfe rüstet die Bahn in den kommenden Monaten mit neuen Anzeigen, Bildschirmen und Info-Tafeln aus.



Am Mittwoch sollte die Bahnspitze auch erläutern, wie eine schlankere Konzernstruktur aussehen könnte. Unterhalb des Konzerns gibt es bislang Töchter, die die einzelnen Geschäftsbereiche verantworten, mit eigenen Vorständen. Nicht immer ziehen diese Einheiten an einem Strang, das macht Lösungen nicht leichter. Dieses Thema sei aber gar nicht erörtert worden, sagte SPD-Mann Bartol, die Zeit zu knapp gewesen. "Jetzt wird erstmal an der Bahnspitze weitergearbeitet", sagte Verkehrsminister Scheuer. Er betonte: "Wir bleiben dran."