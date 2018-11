In der Bahn-Tarifrunde gibt es ein erstes Ergebnis.

Quelle: Lukas Schulze/dpa

In den Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn gibt es in ersten Punkten Einigungen. Dabei geht es etwa um Mietzuschüsse für Auszubildende, Verlängerung der Altersteilzeit und den Komplex Digitalisierung der Arbeitswelt. Das teilten beide Seiten in Landsberg bei Halle (Saale) mit.



Die Eisenbahngewerkschaft fordert zudem eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent. Dabei sollen Arbeitnehmer wählen können zwischen mehr Geld, mehr Urlaub oder Arbeitszeitverkürzung.