Der Konzern rechnet vor, dass ein Prozent Tariferhöhung mit rund 90 Millionen Euro im Jahr zu Buche schlägt. Derzeit steht die DB wirtschaftlich nicht gut da - Bahn-Chef Richard Lutz hatte wegen sinkender Gewinne erst Anfang September in einem Brandbrief an die Führungskräfte eine bessere Zusammenarbeit und strengere Kostenkontrolle angemahnt.



Das Unternehmen ist zum Start der Gespräche in einer schwierigen Situation: Auf der einen Seite sinken die Gewinne, auf der anderen steigen die Schulden in Richtung eines Rekords von rund 20 Milliarden Euro. Pünktlichkeit und Service lassen parallel auch nach Einschätzung der Bahn zu wünschen übrig. Zugleich sucht man neue Mitarbeiter und will alleine dieses Jahr 20.000 neue einstellen. Vor allem aus Altersgründen werden in den nächsten zehn Jahren die Hälfte aller Mitarbeiter ausscheiden.