Tatsächlich hatte sich die Deutsche Bahn nach Absage des Börsengangs 2011 vor allem auf Zuwachs im Ausland konzentriert. So sank der Anteil des Schienenverkehrs in Deutschland am Gesamtumsatz der Bahn in den vergangenen Jahren nach Angaben des Rechnungshofs von 54 auf nur noch 40 Prozent.