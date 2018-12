Sie signalisieren eine kontinuierliche Verbesserung der Infrastruktur, obwohl der Investitionsstau wächst. Kay Scheller, oberster Rechnungsprüfer

In einem 20 Seiten umfassenden Sonderbericht prangert der Rechnungshof das Verfahren an, mit dem der Bund jährlich mehrere Milliarden Euro für Ersatzinvestitionen in die Eisenbahninfrastruktur bereitstellt. Es sei "intransparent, nicht aussagekräftig und setzt Fehlanreize", sagte Behördenpräsident Scheller.



Den Sonderbericht will der Bundesrechnungshof am Freitag an den Bundestag leiten. Die Behörde will damit erreichen, dass sich Abgeordnete frühzeitig in die Verhandlungen zwischen dem Bundesverkehrsministerium und den zuständigen Bahn-Töchtern über den Finanzierungszeitraum 2020 bis 2024 einschalten.