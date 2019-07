In Deutschland entwickeln Bund und Bahn nur langsam Pläne, um mehr Güter mit Zügen zu transportieren. So sieht beispielsweise der "Masterplan Schienengüterverkehr" vor, den Güterverkehr auf der Schiene bis 2030 mindestens zu verdoppeln. Andreas Scheuer (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, kündigt zudem an, dass die Bahn künftig noch mehr für den Umweltschutz tun wird: "Wir investieren so viel wie nie zuvor. Und Sie werden es sehen: Wir stärken die Schiene noch mal mit einem kompletten Umbau des Systems." Gemeint ist: In 20 Jahren sollen in Deutschland alle Züge mit Ökostrom fahren – in Österreich schon heute Realität. Doch letztendlich müssen vor allem für die Güterzüge wieder mehr Schienen her.