Etliche Bäume waren auf die Gleise gestürzt, im wichtigen Stellwerk Essen hatte das einen Stromausfall ausgelöst. In Nordrhein-Westfalen wurde der Zugverkehr am Sonntagnachmittag komplett gestoppt. Zahlreiche Reisende strandeten an den Bahnhöfen. In Städten wie Dortmund, Duisburg, Köln oder auch in Berlin hatte die Bahn Aufenthaltszüge bereitgestellt, in denen Fahrgäste auch die Nacht verbringen konnten.