Die ICE-Züge der Deutschen Bahn fahren wieder nach Fahrplan. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutsche Bahn lässt ihre ICE-Züge wieder mit normalem Tempo durch Deutschland rollen. Am Vormittag fuhren sie wegen des Wetters kurzzeitig etwas langsamer als sonst. Aufgrund der aktuellen Wetterlage sei mit keinen Schäden an den Zügen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Unternehmens.



ICE-Züge können in der Spitze 230 bis 300 Kilometer pro Stunde fahren. Die Bahn wollte Reisende im Falle schlechter Wetterbedingungen über die Auswirkungen auf den Fahrplan informieren.