Erster autonomer eBus im öffentlichen Nahverkehr Quelle: Tobias Hase/dpa

Zum ersten Mal kommt im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland ein autonom fahrender Bus der Bahn zum Einsatz. Im niederbayerischen Bad Birnbach hat das Unternehmen das Pilotprojekt im regulären Straßenverkehr gestartet.



Das von einer französischen Firma entwickelte Elektrofahrzeug pendelt in dem Kurort zunächst zwischen dem Ortszentrum und der Therme. Der Bus bietet Platz für sechs Passagiere und ist mit 15 Stundenkilometern unterwegs. Ein Fahrbegleiter ist an Bord und könnte bei Bedarf eingreifen.