So soll es ab Juli dieses Jahres 3,5 Prozent mehr Geld geben und ab Juli 2020 weitere 2,6 Prozent. Außerdem sollen die Zulagen für Arbeit in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen zum Januar 2020 erhöht werden. Die Tarifverträge haben eine Laufzeit bis Ende Februar 2021.