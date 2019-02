ICE auf der Strecke München-Berlin.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bahn will ihr Angebot im Fernverkehr mit weiteren neuen Zügen ausbauen. In diesem Jahr sollen 15 zusätzliche ICE 4 dazukommen. Auch Doppelstock-Intercitys (IC2) und Eurocity-Züge stehen auf der Einkaufsliste.



Insgesamt sollen bis 2024 somit 200 neue Züge für mehr als sechs Milliarden Euro in die Flotte kommen. Damit wolle die Bahn die Tendenz fortschreiben, "dass so viele Menschen wie niemals zuvor mit unseren ICE- und IC-Zügen fahren", sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber.