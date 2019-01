Fortschritte geben soll es nun dadurch, dass Fahrzeuge schneller gewartet und Baustellen besser gemanagt werden. Auch neue Fahrzeuge werden in den kommenden Monaten angeschafft - allein in ICEs und Intercitys soll es nach Angaben des Bahn-Chefs dadurch rund 20.000 Plätze mehr geben. Im Durchschnitt soll die Pünktlichkeit im Fernverkehr in diesem Jahr um 1,6 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent steigen.