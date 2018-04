Der Aufsichtsrat der Bahn indes wollte sich am Mittwoch auch mit der Kostenexplosion beim Prestigeprojekt Stuttgart 21 beschäftigen. Ein Beschluss zum neuen Zeit- und Kostenplan soll im Januar in einer Sondersitzung gefasst werden. Ende November war bekannt geworden, dass die Kosten für den unterirdischen Durchgangsbahnhof und Anschlussstrecken um eine Milliarde auf 7,6 Milliarden Euro steigen werden. Die Station soll zudem erst drei Jahre später, im Jahr 2024, in Betrieb gehen.



Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) warnte, die Mehrkosten beim Bahnprojekt Stuttgart 21 dürften nicht zulasten des bundesweiten Schienennetzes gehen. "Der Investitionsbedarf der Schiene war noch nie so groß wie heute. Die wichtigsten Bahnknoten, wie etwa in Köln oder in Frankfurt, sind überlastet", stellte der VCD-Bahnexperte Philipp Kosok in Berlin fest. Der Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel sagte, die Öffentlichkeit dürfe nicht länger scheibchenweise die Wahrheit erfahren. "Wir brauchen endlich ein strenges Kostenmanagement und eine realistische Risikobewertung beim Tunnelbau."