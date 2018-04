Insgesamt gab es im vergangenen Jahr rund 10.500 Züge, die ausfielen oder nur einen Teil der Strecke fuhren. Das waren rund 4.000 mehr als 2016. Ein Grund seien die Unwetter gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Zuvor hatte der Radiosender "hr info" darüber berichtet. Erst im Januar hatte die Bahn wegen des Orkans "Friederike" ihren Zugverkehr erstmals seit Jahren bundesweit eingestellt.



Lutz will gegen Wetterschäden besser vorsorgen. Mehr Geld soll in den Grünschnitt fließen. Von Herbst an sollen Mitarbeiter Bäume suchen, die zwar weiter als sechs Meter von den Schienen stehen, aber umfallen und Oberleitungen und Gleise beschädigen könnten. Dafür würden sie auch mit Grundstückseigentümern und Behörden sprechen.