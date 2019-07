Die Bahn steht schon länger unter Druck, weil viele Reparaturen am Streckennetz fällig sind und die Flotte zuverlässiger werden soll. Das größte Problem um vergangenen Jahr waren allerdings Zugverspätungen und -ausfälle. Im ersten Halbjahr 2019 konnte der Konzern die Pünktlichkeitsquote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht verbessern - im Gegenteil: Sie lag mit 77,2 Prozent sogar leicht darunter (77,4 Prozent).



Im Juni hatte es heftige Unwetter und starke Hitze gegeben, was die Quote drückte. Ein Zug gilt in der Statistik noch als pünktlich, wenn er bis unter sechs Minuten nach Fahrplanzeit eintrifft. Vor allem diese Verspätungen schaden dem Ruf des bundeseigenen Konzerns.