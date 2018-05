Auf Sigmar Gabriel warten neue Aufgaben. Quelle: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Der frühere Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel soll in den Verwaltungsrat des neuen Zug-Konzerns von Siemens und des französischen Unternehmens Alstom einziehen. Gabriel habe die Bundesregierung über seine geplante Berufung informiert.



Er halte sich selbstverständlich strikt an die in der letzten Legislaturperiode neu geschaffenen gesetzlichen Vorgaben für Mitglieder der Bundesregierung, so Gabriel weiter. Er kann daher seine neue Tätigkeit frühestens im März 2019 antreten.