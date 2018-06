Eine Anzeigetafel zeigt Zugverspätungen an. Symbolbild Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Bahnchef Richard Lutz hat Anstrengungen um mehr Pünktlichkeit der Züge angekündigt, aber auch um Verständnis geworben. Das Grunddilemma einer überlasteten Infrastruktur werde die Deutsche Bahn "noch Jahre begleiten", sagte er der "FAS". Die Bahn arbeite an dem Problem. "Allein 2018 nehmen wir zusätzlich mehr als 100 Millionen Euro dafür in die Hand", so Lutz.



Ziel sei, dass 85 Prozent der ICE- und Intercity-Züge im Jahr 2022 pünktlich ankommen. Für 2018 will die Bahn 82 Prozent erreichen.