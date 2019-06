Hauptbahnhof Kiel (Archiv).

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Nach einer stundenlangen Sperrung wegen einer Bombendrohung ist der Hauptbahnhof in Kiel wieder freigegeben worden. Die Durchsuchungen hätten kein Ergebnis gebracht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Gegen 22.20 Uhr sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, der Zugverkehr lief wieder an.



Details zu dem Anruf und dem Stand der Ermittlungen nannte die Bundespolizei zunächst nicht. In der Stadt startet am Wochenende die 125. Kieler Woche. Dann werden drei Millionen Besucher erwartet.