Kristina Vogel wird in Berlin notoperiert. Archiv Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat bei einem tragischen Trainingsunfall eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule erlitten. "Es sieht sehr schlimm aus", sagte Bundestrainer Detlef Uibel. Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mitteilte, stieß die Erfurterin auf der Rennbahn in Cottbus mit einem Radsportler bei hohem Tempo zusammen und stürzte auf die Betonbahn.



Sie wurde in ein Berliner Unfallkrankenhaus geflogen. "Bild online" zufolge besteht keine Lebensgefahr.