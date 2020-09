Pauline Grabosch und Emma Hinze feiern Gold. Auch Lea Friedrich, die in der Qualifikation zum Einsatz kam, darf sich freuen.

Quelle: Reuters

Emma Hinze und Pauline Grabosch haben bei der Bahnrad-WM in Berlin überraschend die Goldmedaille gewonnen. Das Duo wurde im Finale in 32,163 Sekunden gestoppt und setzte sich damit gegen Australien durch. Lea Sophie Friedrich, die in der Qualifikation zum Einsatz kam, stand beim ersten deutschen WM-Titel im Teamsprint seit 2014 ebenfalls auf dem Podest. Bronze ging an China vor Russland.



Bei den Männern verpassten Eric Engler, Stefan Bötticher und Maximilian Levy die Finalläufe. Das Trio musste sich mit Platz sechs begnügen, sicherte sich aber das Ticket für Olympia in Tokio.