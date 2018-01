Nach Sturmtief "Friederike" rollt der Bahnverkehr wieder an. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Am Freitagmorgen rollten die ersten Züge deutschlandweit im Nah- und Fernverkehr wieder - weitgehend fahrplanmäßig. Reisende und Pendler müssen nach Orkan "Friederike" allerdings weiterhin mit Einschränkungen rechnen. An vielen Bahnhöfen standen die Menschen in langen Schlange vor den Informationsständen.



Über 200 beschädigte Streckenabschnitte vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Mitteldeutschland zählte die Bahn. "Wir fliegen aktuell Strecken mit Hubschraubern ab", sagte ein Sprecher.