Zwar ist nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Union viel passiert: Ein "Kulturzug" rollt zwischen Berlin und Breslau. Allerdings nur am Wochenende. Und er ist über vier Stunden unterwegs auf einer Strecke, die der "Fliegende Schlesier" in den 30er Jahren in weniger als drei Stunden schaffte. Immerhin soll die Verbindung im Dezember in den regulären Zugfahrplan der Deutschen Bahn aufgenommen werden.