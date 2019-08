Urlauber baden in der Ostsee. Archivbild

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Frau nach einem Bad in der Ostsee an einer Bakterien-Infektion gestorben. Die ältere Frau habe zur Risikogruppe immungeschwächter Menschen gehört. Das sagte der Direktor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Heiko Will.



Bislang habe man vier weitere Menschen registriert, die sich mit sogenannten Vibrionen infiziert hatten. Will warnte vor Panikmache. Seit 2003 habe es acht Todesfälle durch Vibrionen gegeben. Angesichts von Millionen Badegästen sei das Risiko extrem gering.